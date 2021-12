 Tout savoir sur le métier  d’un auxiliaire de vie scolaire

Vous souhaitez postuler pour travailler avec des élèves de maternelle ou des écoliers handicapés ? Les AVS (auxiliaire de vie scolaire) sont chargées d’accompagner les élèves en situation de handicap dans la vie scolaire et extrascolaire. C’est un travail qui demande beaucoup d’attention et d’amour… Il est encore difficile d’éduquer les adolescents et enfants en situation de handicap en France. Chacun d’entre nous ne peut pas être AVS et ils ont besoin de fibres. Il fonctionne dans les écoles qui accueillent des élèves handicapés conformément aux traités nationaux sur l’éducation. Incertitude, bas salaires, manque de formation… Certains indicateurs n’incitent pas vraiment à choisir ce métier, mais ils sont très humains et importants. Alors, comment devient-on assistant scolaire à vie (AVS) ? Quels sont les fonctions d’un AVS (Auxiliaire de vie scolaire) ? Quels sont les qualités requises pour devenir AVS ? Suivez les réponses de ces questions dans cet article.

Quels sont les fonctions d’un AVS (Auxiliaire de vie scolaire) ?

Les AVS n’exercent pas de fonctions nécessitant une formation médicale. La mission première d’un auxiliaire de vie scolaire, également connue sous le nom d’AVS, est d’assister les enfants en difficulté ou handicapé dans la vie parascolaire et scolaire. Tout d’abord, l’AVS accompagne le personnel institutionnel dans l’intégration des jeunes en situation de handicap dans les écoles intégrées d’enseignement (CLIS) ou les unités éducatives d’insertion (UPI). Celui-ci peut aider les élèves à faire leurs devoirs, soutenir les enseignants dans diverses activités scolaires ou encore aider à manger et aux activités de classe. Un AVS ne fait pas de travaux pédagogiques, mais s’accompagne d’un soutien général à l’école et à la vie périscolaire des élèves. Il intervient aussi dans les internats (le cas échéant), ainsi que les activités interclassent ainsi que les pauses déjeuné. Il peut également assister lors de sorties scolaires ainsi qu’assister au suivi de projets pédagogiques. Il supervise les projets scolaires des élèves qu’il sert. Par conséquent, il assiste au meeting avec sa famille et ses enseignants.

Quels sont les qualités requises pour devenir AVS ?

Les AVS doivent avoir des qualifications différentes en termes d’aspects humains et techniques. La première qualification que ces professionnels devraient avoir est la capacité de bosser en équipe. La deuxième qualité de base d’un AVS en environnement scolaire consiste le respect d’autrui. Un mineur ne pourra s’intégrer harmonieusement au milieu scolaire que s’il ressent le respect absolu et le manque de jugement de l’aidant. Autre caractère que devrait avoir un AVS est la discrétion. Un autre caractère très essentiel pour quiconque souhaite travailler comme AVS est une excellente capacité d’écoute. En fait, les jeunes handicapés peuvent ne pas forcément être en mesure d’exprimer clairement leurs besoins. Enfin, les AVS doivent faire preuve d’une grande flexibilité.

Vous n’avez pas besoin de diplôme afin d’exercer le métier d’un auxiliaire de vie scolaire. Comme seule condition, les candidats doivent :

Obtenir un diplôme de baccalauréat ou équivalent).

Envoyer votre candidature (via Internet) au bureau d’administration de l’Académie.

Une fois le dossier validé, l’aspirant AVS se voit alloué d’un crédit de deux cents heures de cours pour se perfectionner.